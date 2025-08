Abdoulaye Fall réserve sa première sortie en tant que président de la FSF à Aïda Mbodj

Abdoulaye Fall, nouvellement élu président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), a effectué sa première visite officielle auprès d’Aïda Mbodj, Déléguée générale à la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide (DER).



« J’ai eu l’honneur de recevoir en audience Monsieur Abdoulaye Fall, nouveau Président de la Fédération Sénégalaise de Football, qui m’a rendu une visite de courtoisie et de travail », a déclaré Aïda Mbodj.



L’ancienne ministre a tenu à lui adresser ses chaleureuses félicitations pour son élection à la tête de cette institution majeure du sport sénégalais, soulignant que cette « nomination témoigne de la confiance que lui accordent les acteurs du football national ».



Elle a précisé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du « renforcement des liens entre les institutions et témoigne de notre engagement commun pour le développement du football sénégalais ».



« Nous avons échangé sur les perspectives d’avenir de notre football national et les moyens d’accompagner les ambitions légitimes de la Fédération pour hisser le sport sénégalais vers de nouveaux sommets », a ajouté Aïda Mbodj, formulant des prières pour que le nouveau président de la FSF réussisse dans cette mission, qui consiste, selon elle, à « développer et promouvoir le football dans notre pays ».



La patronne de la DER a enfin réaffirmé son soutien aux initiatives visant à « promouvoir le football comme vecteur d’unité nationale et de rayonnement du Sénégal ».