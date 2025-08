Touba : Ibrahima Sy justifie l’absence des 800 millions FCFA promis et détaille les investissements pour le Magal 2025

En visite à Touba dans le cadre des préparatifs du Magal, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy, a tenu à apporter des précisions sur l’enveloppe de 800 millions de francs CFA réclamée par certaines structures sanitaires. Il a justifié l’absence de ce financement par des coupes budgétaires, soulignant que les priorités avaient été orientées vers les infrastructures sanitaires de base.



Rappelant qu’il est lui-même à l’origine de l’annonce de cette enveloppe, le ministre a précisé : « L’année dernière, le gouvernement avait pris l’engagement de mettre à disposition une caisse d’avance de 800 millions de francs CFA ».



Toutefois, cette planification n’a pas pu aboutir en raison d’une forte tension de trésorerie, entraînant une coupe budgétaire de 6 milliards de francs CFA pour son département. « Cette réduction a été rendue nécessaire pour répondre à des urgences comme les inondations », a-t-il expliqué.



Ibrahima Sy a également évoqué le dossier de la radiothérapie, qui a nécessité un déblocage exceptionnel de 1,2 milliard de francs CFA par le Premier ministre, afin de relancer ce service à la fois à Dalal Jamm et à Touba. Cette dépense imprévue a, selon lui, accentué la pression sur le budget et retardé d’autres engagements.



Malgré l’absence de décaissement des 800 millions annoncés, le ministre affirme avoir investi plus de 1,5 milliard de francs CFA à Touba. Parmi ces réalisations, il cite les 450 millions consacrés à des travaux de maintenance inédits à l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim, ainsi que 500 millions pour la mise à jour de l’accélérateur de radiothérapie, portant à plus d’un milliard les investissements dans cet établissement.



Pour le Magal 2025, Ibrahima Sy se veut rassurant sur le dispositif sanitaire mis en place, tout en restant prudent : « Nul n’est à l’abri des risques et il est impossible de prédire avec certitude ce qui se passera le jour du Magal. Mon souhait est de minimiser les accidents et d’éviter les intempéries qui pourraient rendre les structures de santé et les postes médicaux avancés inaccessibles ».



Il espère ainsi que l’événement se déroulera sans incident majeur, permettant aux équipes médicales d’intervenir efficacement.