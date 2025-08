Face à la menace jihadiste au Mali, le Sénégal déploie trois nouvelles unités de gendarmerie à l’Est

Alors que les attaques menées par des groupes armés, notamment le JNIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans)

affilié à al-Qaïda, se multiplient dans l’ouest du Mali, le Sénégal renforce sa sécurité à l’Est. Trois (3) nouvelles unités de gendarmerie sont désormais opérationnelles depuis ce week-end, dans les régions frontalières de Kédougou, Saraya et Tambacounda. Une réponse sécuritaire ciblée face à la menace régionale.



L’état-major sénégalais précise que cette présence renforcée comprend une légion de gendarmerie à Kédougou, une brigade de recherches à Tambacounda, et un Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI) à Saraya. Ces dispositifs visent à « garantir la protection des populations et des biens ainsi que la sûreté du territoire », notamment dans les zones les plus exposées comme Kidira, point d’entrée stratégique avec le Mali.



Début juillet, le JNIM a mené sept opérations simultanées, attaquant notamment Dibali, première ville malienne proche de la frontière sénégalaise. La menace jihadiste est donc à portée directe du territoire sénégalais, faisant de la sécurité frontalière une priorité nationale.



Cette stratégie de sécurisation n’est pas nouvelle : les premières décisions dans ce sens avaient été initiées sous la présidence de Macky Sall. Le gouvernement actuel poursuit dans cette voie en adoptant une approche préventive et réactive.



L’état-major insiste sur « la nécessité d’instaurer un climat de confiance avec les populations pour une meilleure collaboration ». Cette coopération avec les habitants des zones rurales et frontalières est jugée essentielle pour anticiper les incursions et collecter des renseignements sur les mouvements suspects.



Parallèlement, l’État a interdit, depuis le 24 juillet et pour un mois, la circulation des motos la nuit dans tout le département de Bakel, au cœur de la zone de vigilance. Un moyen de transport très prisé par les groupes armés pour leurs attaques éclair.