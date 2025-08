CHAN 2024 : La Guinée et l’Algérie démarrent fort

Le groupe C a fait son entrée en lice ce lundi 4 août 2025 au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). La Guinée et l’Algérie ont réussi leur entame de compétition en s’imposant respectivement face au Niger (1-0) et à l’Ouganda (3-0).



Grâce à ce large succès, l’Algérie (3 pts, +3) prend la tête du groupe, suivie de la Guinée (3 pts, +1). L’Afrique du Sud, exemptée lors de cette première journée, affrontera l’Algérie le 8 août prochain à 14h00 GMT pour la deuxième journée.



De son côté, la Guinée défiera l’Ouganda (pays hôte) le même jour à 17h00 GMT. Le Niger sera exempt pour cette deuxième journée.