​Digitalisation de l’état civil : l’ANEC envisage d’installer un logiciel dans les structures sanitaires



Matar Ndao, le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), a déclaré qu'il envisage de mettre en place un logiciel de pré-déclaration des faits d'état civil dans les établissements de santé, afin d’améliorer la remontée des informations sur les naissances, les décès et les mariages.



Cette déclaration a été faite le mardi 27 janvier, à Ziguinchor, à l’issue d’une mission de terrain dans le sud du pays. Matar Ndao a aussi précisé que ce dispositif sera mis à la disposition des agents de santé, des officiers d’état civil et des auxiliaires, notamment les délégués et les « Badienou Gokh » (marraines de quartier), pour prendre en charge les déclarations qui ne se font pas systématiquement dans les hôpitaux. Il a également expliqué que « beaucoup de faits d’état civil ne sont pas remontés parce qu’ils surviennent hors des structures sanitaires mais ce logiciel permettra de combler ce gap ».



D'après l'APS, le directeur général de l'ANEC s’est notamment rendu dans la localité de Marsassoum (Sédhiou, sud) pour s’enquérir de la situation de l'état civil. Ce lieu a été marqué par des saisies d'actes de naissance et des suspicions de falsification impliquant certains employés. Il a saisi cette occasion pour sensibiliser les maires sur l’utilisation de logiciels non homologués. Selon lui, certains logiciels clandestins présentent de sérieux risques pour la sécurité des données personnelles des citoyens.



M. Ndao a donc précisé que « le logiciel, conçu et certifié par l’État, demeure le seul outil officiellement autorisé ». Gratuit, il offre aux citoyens la possibilité de récupérer leurs actes dans toutes les communes du pays, y compris par le biais de plateformes en ligne. « L’objectif est de disposer d’un état civil fiable, sécurisé et contrôlable, afin de mettre un terme aux pratiques frauduleuses », a conclu le directeur général de l’ANEC.



