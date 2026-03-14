Nafila du jour: 08 rakkas pour avoir "les mérites de celui qui aurait adoré Dieu pendant 1 000 ans"

25ème NUIT : 8 rakkas, soit 4 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha et 4 fois « Khoul hou allahou ahad ».
Celui qui aurait fait cela sera pardonné sur le champ. DIEU lui attribuera les mérites de celui qui aurait adoré le DIEU Unique pendant mille années consécutives.
Celui qui aurait fait cela sera pardonné sur le champ. DIEU lui attribuera les mérites de celui qui aurait adoré le DIEU Unique pendant mille années consécutives.
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