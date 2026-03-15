Guerre au Moyen-Orient: Donald Trump appelle d'autres pays à aider à sécuriser le détroit d'Ormuz

Ce qu'il faut retenir :

► La guerre israélo-américaine contre l'Iran « s'intensifie et entre dans une phase décisive qui se poursuivra aussi longtemps que nécessaire », a affirmé ce samedi le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.



► Les États-Unis ⁠ont « totalement détruit » des cibles militaires sur l'île iranienne de Kharg et ils en bombarderont les infrastructures pétrolières si l'Iran ⁠ne lève pas son blocage du ​détroit d'Ormuz, a déclaré Donald Trump. De son côté, l'armée iranienne a promis de « réduire en cendres » les installations pétrolières et énergétiques liées aux États-Unis au Moyen-Orient.



► Le président américain Donald Trump a exhorté samedi plusieurs pays, dont la France, à envoyer des navires de guerre pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Vendredi, le présient américaine avait annoncé que la marine américaine allait commencer « très bientôt » à escorter des pétroliers dans ce passage stratégique où transite 20 % de la production mondiale d'hydrocarbures, qui est pour le moment bloquée par l'Iran.



►Les frappes israéliennes ont fait au moins 826 morts dont 106 enfants et 2 009 blessés au Liban depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien le 2 mars dernier, a annoncé le ministère de la Santé samedi.



► Dans une critique rare à l'un de ses principaux alliés, le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a exhorté son allié l'Iran à cesser ses frappes contre ses voisins du Golfe.

