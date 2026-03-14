Khalifa Sall critique le régime de Pastef et appelle à une large alliance de l’opposition

Le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Babacar Sall, est sorti de sa réserve pour critiquer le régime de Pastef actuellement au pouvoir. L’ancien maire de Dakar a notamment exprimé ses regrets concernant son alliance avec Ousmane Sonko au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Selon lui, le pays est aujourd’hui dirigé par des responsables qu’il juge « incompétents ». Il a également appelé à la mise en place d’une large alliance de l’opposition.



« Nous avions mis en place la coalition Yewwi Askan Wi pour libérer le peuple. C’était une exigence du moment. Aujourd’hui, les choses doivent changer. Depuis 26 ans, nous sommes dans l’opposition, il est temps pour nous d’accéder au pouvoir. Cette rencontre marque un nouveau départ pour Taxawu Sénégal », a-t-il déclaré.



Khalifa Sall s’exprimait ce samedi lors d’une activité organisée par le Daaray jeunesse de Taxawu Sénégal, autour du thème : « Les Khalifistes face aux dérives du populisme ».



L’ancien maire de Dakar a rappelé qu’il avait choisi de ne pas s’exprimer immédiatement après l’arrivée du nouveau régime. « J’avais dit que je ne prendrais la parole qu’après 24 mois de ce pouvoir, car je pensais que cette alternance serait différente des précédentes. Leurs prédécesseurs avaient l’expérience du pouvoir, mais aujourd’hui nous avons des novices, même s’il existe quelques exceptions », a-t-il soutenu.



Plaidant pour l’unité de l’opposition, Khalifa Sall estime qu’aucune force politique ne peut agir seule pour atteindre cet objectif. « Si nous voulons arriver à bon port, nous avons l’obligation de nous unir. Personne ne peut réussir seul. C’est pourquoi nous devons nous retrouver, nous regrouper et nous rassembler pour bouter ce régime hors du pouvoir », a-t-il exhorté.



Toutefois, il appelle à éviter les erreurs du passé. « Il ne s’agit pas de reproduire les mêmes pratiques. Nous ne ferons pas les choses de la même manière ni avec les mêmes méthodes. Notre combat se fera dans l’intérêt du peuple. Ils finiront par perdre le pouvoir parce qu’ils passent leur temps à polémiquer », a-t-il conclu.