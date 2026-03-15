Lutte contre la criminalité financière : les Douanes saisissent près de 730 millions de francs CFA en billets noirs

Les Douanes sénégalaises ont réalisé une importante opération dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière, mettant au jour un vaste réseau impliqué dans le faux monnayage et le lavage de billets noirs. Des interventions menées dans les régions de Kaolack et de Mbour ont permis la saisie de billets d’une contrevaleur estimée à près de 730 millions de francs CFA, ainsi que l’interpellation de plusieurs suspects.



Selon les services douaniers, ces résultats sont le fruit d’une série d’opérations dites « coup de poing » conduites par la Subdivision des Douanes de Kaolack, relevant de la Direction régionale des Douanes du Centre. La dernière intervention remonte au 9 mars 2026.



Cette opération a été déclenchée à la suite de renseignements faisant état de tentatives de lavage de billets noirs dans plusieurs localités de la région de Kaolack. Les Brigades mobiles des Douanes de Kaolack et de Nioro ont été mobilisées pour mener l’intervention.



Les agents ont d’abord localisé une opération de lavage de billets aux environs de Ndiaffate, dans le département de Kaolack. Sur place, trois individus ont été arrêtés en possession de 4 200 coupures de billets noirs de 100 dollars, représentant une contrevaleur estimée à 237 720 000 francs CFA.



Dans le cadre de cette même lutte contre le faux monnayage, une autre saisie importante avait déjà été effectuée le 24 février 2026 à Mbour, aux alentours de 15 heures. L’opération, menée par la Brigade mobile des Douanes de Nioro, a permis de mettre la main sur des billets noirs d’un montant estimé à 750 000 euros, soit environ 492 millions de francs CFA.



D’après les Douanes, cette saisie est le résultat d’un travail de surveillance et de filature visant un groupe d’individus qui préparait initialement une opération de lavage de billets noirs dans la région de Kaolack. Pour tenter d’échapper à la surveillance, les suspects auraient modifié leur plan au dernier moment pour se rendre à Mbour.



Cette tentative de diversion n’a toutefois pas empêché les agents de poursuivre leurs investigations. Deux individus ont été interpellés au quartier Gadeu Gua, en possession de 1 500 coupures de 500 euros. Les premières investigations ont ensuite conduit à l’arrestation d’un troisième membre du réseau au quartier Almadies II (Sédima), dans le département de Rufisque.



À travers ces différentes opérations, les Douanes sénégalaises réaffirment leur détermination à intensifier la lutte contre la criminalité financière, le faux monnayage et les réseaux de blanchiment de capitaux, considérés comme une menace pour la stabilité économique et la sécurité financière du pays, rapporte Sud Quotidien.

