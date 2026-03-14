Thiaroye : un individu interpellé pour vol de 97 modems Wi-Fi

Le Commissariat d’Arrondissement de Thiaroye a procédé à l’interpellation d’un individu pour association de malfaiteurs, vol et recel portant sur un lot de quatre-vingt-dix-sept (97) modems Wi-Fi.



L’opération fait suite à une plainte déposée par le Chef du Département du Contentieux d'un opérateur de téléphonie et fournisseur d'accès à Internet. La plaignante a rapporté l'existence d'un réseau de recel et de commercialisation illégale de modems Wi-Fi, opérant au sein du marché de Thiaroye.



Afin de confirmer ces informations, un agent de la structure lésée s'est transporté sur les lieux en qualité de client. Après avoir localisé un suspect en possession d'un terminal, il a passé commande de quatre-vingt (80) modems au prix unitaire de 2 500 FCFA. Un rendez-vous a alors été fixé par le mis en cause, le temps de rassembler le stock.



Une mission de surveillance et d'intervention a été confiée aux éléments de la Brigade de Recherches du Commissariat. Le suspect a été surpris et interpellé en possession de quatre-vingt-dix-sept (97) modems Wi-Fi appartenant à la structure plaignante.



Lors de son interrogatoire, le mis en cause a tenté de nier les faits, alléguant que le matériel proviendrait d'un fournisseur établi à la "Salle de vente" de Dakar.



L’individu a été placé en garde à vue pour les motifs précités. L'ensemble des quatre-vingt-dix-sept (97) modems a été consigné au service pour les besoins de l'enquête.