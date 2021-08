​Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye: « Celui qui a le variant Delta peut contaminer jusqu’à 10 personnes »

La Directrice générale de la Santé Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye est montée au créneau pour apporter quelques précisions et accentuer la sensibilisation auprès de la population. Démontrant la gravité de la situation, Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye soutient que « celui qui a le variant Delta peut contaminer 6 à 10 personnes ».



« Nous avons 70 cas graves en réanimation qui ont besoin d’oxygène et il faut dire l’Etat du Sénégal a fait de gros efforts dans ce sens. Sur 100 tests réalisés par les laboratoires, les 60% sont issus du variant Delta selon l’institut Pasteur, et 70% selon l’Iressef », explique-t-elle dans « L’AS ».



« Donc, nous pouvons comprendre pourquoi la transmission est rapide. C’est pourquoi, nous lançons un appel aux localités qui ont un taux de vaccination faible d’aller se faire vacciner, cela va permettre de diminuer les cas graves qui sont souvent sources de décès », plaide la directrice générale de la Santé.



Et d’annoncer : « Dans quelques jours, les gynécologues vont intervenir car nous avons constaté des cas chez les femmes enceintes ».