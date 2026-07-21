​Dr Ousmane Kane : « Le soutien officiel du Sénégal change profondément la nature et la portée de la candidature de Macky Sall »



Dans un entretien accordé au journal L'Observateur, l'ancien haut fonctionnaire des Nations Unies, Dr Ousmane Kane, analyse le positionnement de Dakar comme un tournant décisif : « Le soutien officiel du Sénégal change profondément la nature et la portée de la candidature de Macky Sall ».



Selon lui, cette décision impulsée par le Président Bassirou Diomaye Faye illustre « le choix du Sénégal de faire de cette candidature non pas celle d'un homme, mais celle d'une Nation qui entend porter sa voix, ses valeurs et sa vision au plus haut niveau du système multilatéral ».



Cette ambition coïncide habilement avec la présidence de la Cedeao, offrant au pays « une occasion rare d'exercer simultanément un leadership régional et de contribuer aux grandes réflexions sur l'avenir du multilatéralisme mondial ».



Toutefois, l'expert rappelle que « la désignation du Secrétaire général des Nations Unies demeure l'un des exercices diplomatiques les plus complexes du système multilatéral ». Il souligne que la démarche doit d'abord s'assurer d'« un soutien africain suffisamment large » avant de « convaincre au-delà de l'Afrique », tout en tenant compte des intérêts stratégiques des membres permanents du Conseil de sécurité.



De plus, il précise que la campagne nécessitera « une offre programmatique claire, pragmatique et crédible » pour répondre aux multiples crises internationales actuelles, l'enjeu étant de prouver que le candidat est « la personnalité du moment » la mieux placée pour diriger l'organisation.



Dr Ousmane Kane met en lumière l'impact de ce choix sur l'appareil diplomatique national, affirmant que le soutien officiel « confère une légitimité institutionnelle pleine et entière » et fait entrer la démarche « dans une nouvelle phase, plus structurée, plus crédible et plus exigeante ».



Au-delà du cas de Macky Sall, cette double responsabilité symbolise selon lui « un renouveau de la Diplomatie sénégalaise ». Il conclut en rappelant que « le Sénégal ne revendique pas un statut ; il assume une responsabilité : celle de porter une voix africaine forte, crédible et rassemblée sur les grands défis de notre temps ».