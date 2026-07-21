Me Moussa Sarr ou le pari d'une justice plus humaine (Par Félix NZALE, journaliste)

Les grandes réformes judiciaires ne se résument pas aux textes de loi. Elles commencent souvent par une vision. Celle de Me Moussa Sarr semble désormais prendre forme autour de six axes qui, ensemble, dessinent les contours d'une justice plus moderne, plus équilibrée et plus respectueuse des droits des citoyens.Cette orientation mérite d'être soulignée, tant elle rompt avec une conception parfois excessivement répressive de la justice. Elle privilégie la prévention à la sanction systématique, la responsabilité à l'automaticité des poursuites et l'efficacité à la seule logique punitive.



La décision de privilégier les modes alternatifs de règlement des différends dans les affaires à connotation financière est sans doute l'un des choix les plus structurants.Dans les économies modernes, la médiation, la conciliation ou l'arbitrage ne sont plus considérés comme des solutions de second rang.





Ils constituent des instruments performants permettant de résoudre rapidement les conflits, de préserver les relations économiques et de réduire la pression sur les juridictions.En faisant ce choix, le ministre adresse un double message : améliorer le climat des affaires et permettre aux magistrats de consacrer davantage de temps aux contentieux qui nécessitent réellement l'intervention du juge.Il s'agit d'une réforme pragmatique qui place l'intérêt du justiciable au centre des préoccupations.



La liberté comme principe

L'autre orientation forte consiste à privilégier la liberté.Dans un État de droit, la détention ne peut devenir un réflexe. Elle doit rester l'exception lorsque les garanties de représentation existent et que la sécurité publique n'est pas compromise.Cette philosophie rappelle une évidence parfois oubliée, à savoir que la justice protège d'abord les libertés individuelles.En affirmant cette priorité, Me Moussa Sarr réinscrit la politique pénale dans le respect des grands principes qui fondent la démocratie et l'État de droit.



Le recours accru aux aménagements de peine et à la surveillance électronique procède de la même logique.Il ne s'agit nullement de renoncer à la sanction, mais de reconnaître que toutes les infractions ne justifient pas une incarcération systématique et que la prison ne constitue pas toujours la réponse la plus efficace.L'expérience de nombreux systèmes judiciaires montre que les peines aménagées favorisent souvent une meilleure réinsertion, limitent la récidive et réduisent la surpopulation carcérale.Une justice moderne est celle qui sait distinguer la fermeté de la sévérité.



Une justice lente est une justice affaiblie

L'accélération du traitement des dossiers répond à une attente profonde des citoyens.La lenteur judiciaire nourrit les frustrations, fragilise les droits des parties et affaiblit la confiance dans les institutions.Chaque dossier traité dans des délais raisonnables constitue une victoire pour l'État de droit.La célérité n'est pas un luxe administratif ; elle est une exigence de justice.



L'une des mesures les plus significatives concerne la volonté d'éviter de donner une qualification pénale aux litiges civils ou commerciaux.Depuis plusieurs années, de nombreuses voix s'inquiètent d'une tendance à judiciariser pénalement des conflits qui relèvent avant tout du droit privé.Cette pratique peut décourager l'investissement, compliquer les relations contractuelles et détourner le droit pénal de sa vocation première.Le choix annoncé par le ministre consiste à recentrer la justice pénale sur sa mission essentielle qui est de réprimer les véritables infractions, tout en laissant les juridictions civiles et commerciales remplir pleinement leur rôle.Cette clarification est de nature à renforcer la sécurité juridique. Le contrôle comme outil de bonne gouvernance

Enfin, l'intensification du contrôle par des visites régulières traduit une volonté de gouvernance de proximité. Une administration judiciaire performante suppose une présence constante sur le terrain. Visiter les établissements pénitentiaires, les juridictions et les différents services permet de mesurer les difficultés concrètes, de dialoguer avec les acteurs et de corriger rapidement les dysfonctionnements. Le contrôle ne doit pas être perçu comme une sanction administrative, mais comme un levier d'amélioration continue.



Pris isolément, chacun de ces axes répond à un défi spécifique.Réunis, ils révèlent une véritable doctrine de l'action publique.Ils traduisent une conception de la justice qui privilégie les libertés, encourage les solutions intelligentes aux conflits, limite le recours excessif à l'incarcération, accélère les procédures et renforce la qualité du service public judiciaire.Cette cohérence mérite d'être relevée.



Car ces orientations ne constituent pas une conversion de circonstance ; elles prolongent les positions que Me Moussa Sarr a constamment défendues dans son parcours d'avocat et dans ses prises de position sur les questions de justice. Ceux qui l'ont suivi savent qu'il plaidait déjà pour une justice moins tournée vers le réflexe répressif et davantage orientée vers les droits, les garanties procédurales, la réinsertion et la modernisation des pratiques judiciaires.Le passage de la parole à l'action est toujours le moment de vérité pour un responsable public.



Les annonces ne suffisent jamais ; elles devront naturellement être suivies de réformes, de moyens, d'une mobilisation des magistrats, des greffiers, des avocats, de l'administration pénitentiaire et de l'ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire.Mais il faut reconnaître que les orientations retenues donnent une direction claire.Elles portent l’ambition de faire évoluer la justice sénégalaise vers un modèle plus humain, plus rapide, plus crédible et plus respectueux des libertés.C'est une ambition exigeante, c'est aussi celle qu'attendent, depuis longtemps, de nombreux citoyens.



Par Félix NZALE (journaliste)

