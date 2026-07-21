France : Juan Branco demande à la Cour de cassation «de procéder à l'audiencement de la procédure» contre Macky Sall

Alors que la campagne de l’ex-président Macky Sall est entrée dans une phase très offensive avec le soutien officiel du Sénégal à sa candidature, une procédure judiciaire pourrait freiner l’élan. Me Juan Branco, connu au Sénégal pour avoir défendu Ousmane Sonko aux heures chaudes des événements de 2021-2024, annonce avoir saisi la justice française pour qu’elle accélère le dossier concernant Macky Sall, accusé d’être impliqué dans la répression violente qui a coûté la vie à au moins 65 de ses concitoyens.



«Aujourd'hui, alors que je redeviens avocat, j'apprends que Macky Sall, ancien chef d'État, qui a fait tuer soixante de ses concitoyens parce qu'ils réclamaient justice, vérité, et démocratie, a obtenu le soutien du Sénégal pour devenir le futur Secrétaire général de l'ONU (…) J'ai donc demandé à la Cour de cassation française de procéder à l'audiencement de la procédure dans les plus brefs délais», a écrit l’avocat sur Facebook.



Me Juan Branco a aussi déclaré que Macky Sall aurait demandé à la France et au Sénégal que «soient enterrées les procédures entamées au nom des victimes (et) visant à faire la vérité sur la mort de la soixante de manifestants, tués à balles réelles».



Pour rappel, l’avocat français avait été suspendu de ses fonctions par une décision du conseil de discipline du barreau de Paris, confirmée par la Cour d'appel. Cette interdiction temporaire d'exercer (d'une durée de 9 mois) lui a été infligée pour violation du secret de l'instruction, après qu’il aurait diffusé des éléments d'une procédure pénale le visant directement. Ce mardi 21 juillet, il dit être «redevenu avocat».