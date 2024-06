​Drame à Sathioum : un jeune homme tue une dame de 70 ans à coups de machette

Les habitants de Sathioum dans la commune de Yarang Balante, département de Goudomp (région de Sédhiou) sont meurtries et sous le choc. Un jeune homme répondant au nom de L. Faty a tué une dame nommée Bountoun Diatta âgée de 70 ans à coups de machette, a appris PressAfrik.



Les faits ont eu lieu la nuit du mercredi au jeudi. En effet, la vieille dame disputée avec l’un des fils de sa coépouse, c’est ainsi que le fugitif muni d’un coupe-coupe assène des coups mortels à la mère de son ami. Selon les informations de PressAfrik, le jeune ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales et serait un drogué.



Informées de son acte ignoble, les populations de la bande transfrontalière avec la Guinée-Bissau se sont impliquées dans les stratégies de recherche. C’est ainsi que le présumé meurtrier est tombé dans leurs filets. Il a été arrêté et remis aux pandores.



Le corps de la victime a été acheminé à l’hôpital régional de Ziguinchor pour les besoins d’autopsie. L’enquête suit son cours.