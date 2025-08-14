HOMMAGE À ALASSANE CISSE : UN JOURNALISTE D’EXCEPTION NOUS A QUITTÉS – PAR OUMAR DIAW

Pendant de longues années, Alassane Cissé a incarné l’excellence journalistique à la RTS. Sa carrière témoigne d’un parcours exemplaire : débutant par les modestes informations de fin de soirée, il a progressivement gravi les échelons pour présenter le journal de 13 heures, avant d’atteindre le prestigieux créneau de 20 heures, objet de toutes les convoitises.

Mais au-delà de la présentation des journaux télévisés et des magazines, « Alou » était avant tout un reporter dans l’âme. Infatigable, il sillonnait le Sénégal et parcourait le monde en quête d’informations, toujours guidé par cette soif de vérité qui caractérise les grands journalistes. La santé constituait son domaine de prédilection, une spécialisation qu’il a exercée avec une expertise reconnue pendant de nombreuses années en tant que Président du réseau des journalistes en santé, population et développement.

Diplômé du CESTI de l’UCAD en 1997, le regretté Alassane avait immédiatement rejoint la rédaction du journal télévisé sous la direction de Daouda Ndiaye. De simple reporter, il avait su évoluer avec brio, devenant successivement chef de desk, rédacteur en chef, Coordonnateur du JT, puis Secrétaire général de la rédaction. Chaque fonction était exercée avec cette passion et cette rigueur qui le caractérisaient.

Homme de culture et d’une rare humanité, Alassane était surtout apprécié pour sa serviabilité et sa bonne humeur constante, même dans les moments de stress intense que peut générer le métier journalistique. Sa présence rassurante et son sourire communicatif avaient le don d’apaiser les tensions et de motiver ses équipes.

Nous savions qu’il souffrait depuis quelque temps, mais à vrai dire, personne n’envisageait sa disparition. Tous espéraient le voir revenir en pleine forme, retrouver sa place derrière le pupitre qui était devenu le sien. Mais Dieu en a décidé autrement.

Il nous a quittés ce mercredi, laissant derrière lui un vide immense mais aussi un héritage professionnel et humain inestimable. Son souvenir demeurera longtemps présent à la RTS et dans le cœur de tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés.

Paix à son âme.

O.Diaw

Alassane Cissé. Ce nom résonne désormais dans l’éternité, gravé dans la mémoire de tous ceux qui l’ont connu. Quand la mort frappe sans prévenir, avec cette brutalité qui nous laisse désemparés, il devient parfois difficile de se représenter un visage pourtant si familier.