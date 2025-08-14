(Hommage) - Alassane Cissé, l’élégance et la courtoisie à l’antenne, s’en est allé (Par Boubacar Kambel DIENG)

Alassane Cissé, brillant journaliste et excellent présentateur de la RTS, s’en est allé, emportant avec lui une voix, un regard et une façon rare de faire ce métier.

Ceux qui l’ont connu disent qu’il avait le calme d’un homme sûr de sa route et la discrétion de ceux qui ne cherchent jamais la lumière pour eux-mêmes, mais pour ce qu’ils transmettent.

Né journaliste au cœur, il le devint par diplôme au CESTI en 1997. Cette année-là, à peine sorti de l’école, il pousse la porte de la RTS. La télévision publique sénégalaise deviendra son port d’attache, son atelier, sa maison.

Là, il apprend vite, très vite, et se fait remarquer par cette voix grave et apaisante qui, chaque soir, donnait aux nouvelles un visage humain.

Devant le prompteur, il ne lisait pas : il racontait. Et derrière le bureau, il ne se contentait pas de diriger : il écoutait, conseillait et veillait sur les jeunes comme un grand frère.

Chef du département de l’information, présentateur vedette, il avait cette élégance du ton qui transforme un simple bulletin en rendez-vous de confiance. Ses pairs le respectaient pour sa rigueur, ses téléspectateurs l’aimaient pour sa justesse.

Mais réduire Alassane Cissé à l’écran serait oublier son autre combat : celui pour l’information en santé publique. Président du Réseau des Journalistes en Santé et de l’Association des Journalistes en Santé, Population et Développement, il savait que bien informer, c’est aussi sauver des vies.

Dans des émissions spécialisées, il parlait de prévention, de maladies, de solutions, toujours avec cette clarté qui rend les choses complexes accessibles à tous.

Dans les couloirs, on se souviendra de sa démarche posée, de son sourire discret, de cette façon de vous demander « ça va ? » et d’attendre réellement la réponse. Chez lui, on se rappellera le parent exemplaire.

Ce mercredi, la RTS a perdu l’un de ses visages les plus familiers. Le journal télévisé a perdu une voix. Et le journalisme sénégalais a perdu un repère.

Mais quelque part, entre les archives vidéo et la mémoire de ceux qui l’ont croisé, Alassane Cissé continuera de parler, avec ce ton calme qui disait tout sans jamais hausser la voix.

Mercredi 13 août 2025, à la clinique de l’Amitié de Dakar, le fil s’est rompu.