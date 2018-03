​Drame en France : trois Sénégalais d’une même famille meurent dans un accident de la circulation

Trois (3) enfants âgés de 11, 6 et 5 ans ont été tués sur le coup samedi dans un accident de la route à Ploudaniel, situé à 17 km au nord de Landerneau (Finistère). Un quatrième enfant âgé de 10 ans, dans un état critique, et deux adultes blessés, ont été évacués à l’hôpital.



Le père de famille, un natif de Mbour et âgé de 46 ans, qui voyageait avec ses enfants, a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage. La voiture est entrée en collision avec un autre véhicule venant en sens inverse.



Les conducteurs des deux véhicules, ont tous été hospitalisés. Ils sont dans un état de choc, rapporte le journal "Le parisien"