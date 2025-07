Les familles des otages israéliens exigent l’approbation de l’accord de cessez-le-feu avec le Hamas

Les familles des otages israéliens détenus à Gaza ont appelé, samedi, le gouvernement à approuver l’accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers proposé par le Hamas pour mettre fin à la guerre dans l’enclave palestinienne.



« Si (le Premier ministre Benyamin) Netanyahu n’avait pas fait échouer l’accord précédent, les otages seraient déjà rentrés chez eux », a déclaré Einav Zangauker, dont le fils Matan est retenu à Gaza, lors d’une conférence de presse devant le ministère de la Défense à Tel Aviv.



Pour rappel, l’armée israélienne a repris ses frappes sur la bande de Gaza le 18 mars, rompant ainsi la trêve en vigueur depuis le 19 janvier.

« Mais à l’heure actuelle, alors que la vie des otages est gravement menacée par la pression militaire et que nos soldats héroïques tombent dans une guerre qui a déjà atteint ses objectifs, un cessez-le-feu s’impose », a-t-elle insisté.



« Un cessez-le-feu, c’est choisir la vie. Le gouvernement israélien doit tout faire pour que la proposition soit mise en œuvre cette semaine », a-t-elle poursuivi.



S’adressant directement au chef du gouvernement, elle a lancé : « Netanyahu, il y a deux jours, tu m’as promis que tu ramènerais tout le monde. C’est le moment d’agir », en l’appelant à accepter la proposition et à envoyer une équipe de négociation.



Le frère d’un autre otage à Gaza, dont le nom n’a pas été révélé, a pour sa part appelé le président américain Donald Trump à faire pression pour conclure un accord, avertissant que « tout retard pourrait entraîner la mort de nouveaux détenus ».



Le Hamas a annoncé vendredi avoir remis une réponse « positive » aux médiateurs au sujet de la dernière proposition de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers.



Israël a confirmé de son côté qu’il examinait actuellement la réponse du Hamas.



Selon le journal Haaretz, le cabinet de sécurité israélien doit se réunir samedi à 22h, heure locale (19h GMT), pour discuter de la réponse du Hamas et de la suite à donner à la guerre à Gaza.



Tel Aviv estime qu’environ 50 otages, dont 20 seraient encore en vie, sont retenus à Gaza. En parallèle, plus de 10 400 Palestiniens sont incarcérés dans les prisons israéliennes, où ils subiraient, selon des rapports de médias et d’organisations de défense des droits humains palestiniens et israéliens, des actes de torture, des privations alimentaires et des négligences médicales ayant conduit à de nombreux décès.



Malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu, Israël poursuit une guerre qualifiée de génocidaire contre Gaza, ayant fait plus de 57 300 morts palestiniens depuis octobre 2023, en majorité des femmes et des enfants.



La Cour pénale internationale (CPI) a émis en novembre dernier des mandats d’arrêt contre le Premier ministre Benyamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.



Par ailleurs, Israël est poursuivi devant la Cour internationale de Justice (CIJ) dans une affaire de génocide liée à son offensive sur l’enclave palestinienne.