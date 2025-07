Lutte contre la traite des personnes : une femme de nationalité étrangère interpellée à Mbour

L’antenne de Saly de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT) a procédé, le 4 juillet 2025, à l’interpellation d’une femme de nationalité étrangère, pour association de malfaiteurs et traite des personnes.



Selon la Police nationale, cette arrestation fait suite à la mise à disposition d’une dame par l’antenne de la DNLT de Kédougou, le 1er juillet 2025. Cette dernière a déclaré avoir été longtemps exploitée sexuellement par une de ses compatriotes résidant à Joal.



Elle précise avoir retrouvé sa liberté et exercer librement son métier (prostitution) à Kédougou, affirmant avoir réglé à cette personne la somme due, soit deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA.



Elle ajoute que d’autres jeunes femmes seraient actuellement sous l’emprise de cette dame, qui les exploiterait sexuellement à Joal, dans le quartier Caritas. Elle se dit disposée à collaborer en indiquant l’adresse exacte du domicile de cette dernière, où seraient logées trois jeunes filles nigérianes qu’elle aurait exploitées sexuellement.



L’enquête, menée par la DNLT, a débuté suite au témoignage de la victime présumée, permettant de localiser un lieu d’exploitation à Joal, quartier Caritas.



L’opération de terrain a permis : L’arrestation de la suspecte principale, la mise à l’abri de trois jeunes filles, toutes de nationalité nigériane, présumées victimes de traite.



Les témoignages recueillis et les éléments financiers examinés laissent penser à un système structuré d’exploitation sexuelle, avec plus de 3,9 millions FCFA de gains reversés à la mise en cause.



Une réquisition judiciaire a été adressée à la plateforme de Mobil money pour le blocage d’un compte contenant plus de 1,4 million FCFA, suspecté d’être lié aux activités illicites.



À l’issue de l’enquête, la mise en cause a été conduite, le 4 juillet 2025, devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mbour. L’enquête suit actuellement son cours.