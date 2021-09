​Edouard Mendy : « Je veux remporter la première CAN de l’histoire du Sénégal »

Le gardien de but de Chelsea a décliné son objectif en équipe nationale, qui est de remporter la Coupe d’Afrique. « L’objectif, ce n’est pas seulement celui d’Edouard Mendy, mais c’est celui de toute l’équipe qui est de remporter la première Coupe d’Afrique des Nations de l’histoire du Sénégal. On est là pour ça et c’est ce qu’on va faire. On sait que rien ne nous sera donné. A nous d’avoir du répondant à chaque match, parce que tout le monde veut jouer et gagner contre le Sénégal », a dit le gardien de but des « Lions ».



Fraichement élu meilleur gardien d’Europe de l’année et premier africain à avoir décroché cette distinction, Edouard Mendy se dit satisfait de cette consécration. « C’est un motif de satisfaction et de fierté. Mais comme je le dis, des gardiens africains en Angleterre, il y en a pas eu beaucoup. Donc, il était de ma responsabilité de montrer tous les week-ends une belle image des gardiens africains. C’est ce que j’ai essayé de faire. Et cette distinction, c’est vraiment quelque chose de magique. Et à travers ma personne, ce sont tous les gardiens africains qui sont primés », s’est réjoui le vainqueur de la ligue des Champions de l’année 2021.