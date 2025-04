​Escroquerie de plus de 100 millions à la Sonatel : le mis en cause arrêté par la Dic

Pendant plus d’un an, P. I. Dieng a réussi à voler plus de 100 millions de francs CFA à la Sonatel en usant d’un procédé aussi simple qu’efficace. Selon L’Observateur, qui a révélé l’affaire, il exploitait les failles des points de service Orange Money en se servant d’un faux message de confirmation de retrait et d’un discours bien rodé pour mettre en confiance les agents.



Le sieur Dieng, présenté comme un escroc atypique, se rendait dans différents points Orange Money, équipé d’un casque de motard pour dissimuler son identité aux caméras de surveillance. Sur place, il simulait un retrait important, puis exhibait un faux SMS de confirmation préenregistré sur son téléphone.



Face à des agents souvent jeunes ou peu expérimentés, il n’hésitait pas à affirmer avec assurance : « C’est validé, regardez, j’ai reçu le message », avant de minimiser les éventuelles incohérences techniques en invoquant un « petit bug du système ».



À en croire le journal, ce qui surprend dans ce dossier, c’est la longévité de l’escroquerie. Les premières plaintes de la Sonatel remontent à plus d’un an. Mais malgré les signalements répétés, les services de police n’ont pas réussi à identifier l'escroc. L’homme, toujours méfiant, changeait régulièrement de quartier et de cible, peaufinaient son mode opératoire et demeurait insaisissable.



Face à l’ampleur des pertes et à l’inefficacité des méthodes classiques, l’enquête a été confiée à la Division de la cybercriminalité. Grâce à des techniques numériques poussées, les enquêteurs sont finalement parvenus à remonter la piste du suspect.



Après plusieurs semaines de traçage et de surveillance, P. I. Dieng est interpellé. Une perquisition à son domicile permet de découvrir un impressionnant lot de cartes SIM, utilisées pour ses nombreuses arnaques.



Placé en garde à vue puis déféré au parquet de Dakar, l’escroc a reconnu les faits. Il a indiqué avoir gaspillé la majeure partie des 100 millions de francs CFA dérobés dans des jeux de hasard et des paris en ligne.