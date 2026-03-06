​Escroquerie foncière portant sur 96 millions de FCFA : le président du Collectif des enseignants arrêté

La Division des investigations criminelles (Dic) a arrêté et déféré au parquet, le 04 mars 2026, Ousmane G. B. (66 ans), enseignant à la retraite et président du Collectif des enseignants pour l'habitat social (Cocehas). Il est suspecté de faits relatifs à une présumée «escroquerie foncière portant sur 96 millions de FCFA ».
A l'origine des faits, le président de la Coopérative d'habitat des employés de la Socomaf Sa a déposé une plainte contre lui. En effet, ce dernier avait versé 96 millions de FCFA à Ousmane G. B. qui devait mettre à sa disposition 64 parcelles. La Coopérative avait reçu, suite à un litige sur le premier site retenu à Tivaouane Peulh , des attestations d'attribution de terrains à Ndiakhirate. Mais, d’après le journal Libération, le mis en cause a été incapable de leur fournir des actes administratifs.
Convoqué, Ousmane G. B. avait proposé au plaignant de rembourser la somme encaissée dans un délai de trois mois, à défaut de lui remettre un titre foncier qu'il aurait confié à son avocat. Alors que le prévenu aurait fait l'objet de deux retours de parquet, les deux parties pencheraient pour une médiation pénale qui pourrait aboutir, ce vendredi 06 mars 2026
