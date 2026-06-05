​Espagne : Un Sénégalais multirécidiviste expulsé après deux ans de négociations avec les autorités consulaires

Un sénégalais de 45 ans en situation irrégulière a été expulsé d'Espagne à la suite d'un arrêté émis en mars 2024 par la sous-délégation du gouvernement. Selon la presse espagnole, Il a été embarqué à bord d'un vol à destination du Sénégal, avec l'interdiction de revenir sur le territoire espagnol pendant plusieurs années.



Cet individu, sans domicile fixe, s'était installé dans un squat de la commune de Figueras d'où il commettait des délits quasi quotidiens. Son casier judiciaire, particulièrement lourd, faisait état de vols avec violence, de menaces graves, d'agressions envers les forces de l'ordre et d'une enquête pour tentative de meurtre.



L’expulsion de l’homme a toutefois nécessité plus de deux années de fastidieuses négociations diplomatiques entre les services espagnols et les autorités consulaires sénégalaises, un délai indispensable pour obtenir les documents d'identification nécessaires à son rapatriement.



Les médias espagnols soulignent que l'individu était devenu une véritable source de terreur pour le voisinage, les résidents ayant multiplié les signalements face à ses accès de violence et de vandalisme.



Les forces de l'ordre ont expliqué que le récidiviste avait, par ses actes, « suscité une profonde inquiétude sociale et gravement perturbé la coexistence pacifique à Figueras », une ville du nord de la Catalogne.



Pour mettre fin à cette situation, la Police nationale espagnole a dû renforcer sa collaboration avec la police catalane lors d'une opération conjointe de surveillance afin de le localiser dans son squat.



Une fois arrêté, l’homme a été transféré jusqu'à l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, puis embarqué à bord d'un vol à destination du Sénégal, avec l'interdiction de revenir sur le territoire espagnol pendant plusieurs années.