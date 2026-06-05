BCEAO : Ce que révèlent les derniers chiffres sur la santé monétaire de l'UEMOA

L’économie de la région UEMOA affiche une stabilité monétaire remarquable, marquée par un taux d'inflation en glissement annuel ressorti « nul (+0,0%) » et le maintien des taux directeurs de l'institution ; Selon les données publiées par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest dans son Bulletin mensuel des statistiques d’Avril 2026.



Au cœur de cette dynamique, la Côte d'Ivoire s'impose comme le moteur financier de l'Union avec la masse monétaire la plus élevée, enregistrant « 25 870,0 milliards de FCFA », loin devant le Sénégal et la Guinée-Bissau, cette dernière fermant la marche avec un volume plus modeste de « 536,1 milliards de FCFA ».