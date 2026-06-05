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Discours contraires aux bonnes mœurs : « Gaïndé Macky bou Djiguéne » écope de six mois de prison dont un mois ferme



Discours contraires aux bonnes mœurs : « Gaïndé Macky bou Djiguéne » écope de six mois de prison dont un mois ferme
Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, ce vendredi, Daba Mbodji, plus connue sous le sobriquet de « Gaïndé Macky bou Djiguéne », à une peine de six mois d’emprisonnement, dont un mois ferme.

La militante a été reconnue coupable de discours contraires aux bonnes mœurs à la suite des propos diffusés sur les réseaux sociaux.
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Fatime Gueye

Vendredi 5 Juin 2026 - 15:16


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