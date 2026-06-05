Discours contraires aux bonnes mœurs : « Gaïndé Macky bou Djiguéne » écope de six mois de prison dont un mois ferme

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, ce vendredi, Daba Mbodji, plus connue sous le sobriquet de « Gaïndé Macky bou Djiguéne », à une peine de six mois d’emprisonnement, dont un mois ferme.



La militante a été reconnue coupable de discours contraires aux bonnes mœurs à la suite des propos diffusés sur les réseaux sociaux.