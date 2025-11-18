​Exécution budgétaire (3e trimestre 2025) : 4.313 milliards FCFA dépensés, soit 67,8% des prévisions de la LFR

Le ministère des Finances et du Budget (MFB) du Sénégal a publié les chiffres de l'exécution budgétaire à fin septembre 2025, révélant que les dépenses du budget général ont atteint 4.313 milliards de FCFA, soit 67,8% des prévisions de la Loi de Finances Rectificative (LFR) pour l'année.



Selon le Rapport du MFB, les dépenses ordinaires ont été exécutées à hauteur de 3.220,8 milliards, représentant 72,7% des prévisions. Cette enveloppe a principalement servi à couvrir les charges financières de la dette publique (705,7 milliards, soit 66,8% d'exécution), les dépenses de personnel (1.082,8 milliards F, 72,9%), les acquisitions de biens et services (262,8 milliards, 63,2%) et les transferts courants (1 169,4 milliards, 79,5%).



En revanche, les dépenses en capital n'ont été exécutées qu'à 56,4% (1 092,2 milliards), freinées par la lenteur des investissements sur ressources externes (49,9%). Les prêts projets, notamment, n'ont été exécutés qu'à 57,1%.



A la même période de l’année passée, c’est-à-dire au 30 septembre 2024, les dépenses exécutées se chiffraient à 4.571,06 milliards FCFA, soit 81% des crédits ouverts. Pendant ce temps, les ressources mobilisées représentaient un taux d’exécution de 61,5% par rapport aux prévisions de la Loi des finances initiales (LFI), soit 2.886,8 milliards FCFA.