Fraude sur des dossiers de souscription de l’ANASER : un agent de la Sonaged et un chargé de projet à l’Olac arrêtés

La sureté urbaine de Dakar a arrêté M. Mbaye, un agent de sécurité à la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (Sonaged) et A. Ba, chargé de projet à l’Office des lacs et cours d’eau (Olac) pour « association de malfaiteurs et escroquerie ». Ces arrestations font suite à une plainte déposée par l’Agence nationale de la Sécurité routière (Anaser).



Selon L'Observateur, dans sa parution de ce lundi, l’affaire s’est déclenchée lorsqu’un responsable des ressources humaines s’était rendu à la Prévoyance assurance afin de suivre les dossiers de souscription, a constaté des opérations de retraits de chèques au nom de l’agence faites par des personnes extérieures. Le cachet de l’Anaser avait été aussi falsifié pour couvrir les dossiers frauduleux au nombre de cinq à ce stade. Alertée, la Section e recherches (Sr) a cueilli le 02 décembre dernier, M. Mbaye quand il s’est présenté encore au siège de la Prévoyance assurance avec un autre faux dossier.



Interrogé, il a affirmé que c’est le nommé Alioune Ba, travaillant dans le même immeuble que lui à la Cité Keur Gorgui, qui lui remettait tout le temps les documents à déposer à la Prévoyance assurance et recevoir des chèques à retirer à la banque. En contrepartie, il recevait une commission de 50 000 FCFA. D’après lui, il ne savait pas qu’il s’agissait d’une fraude.



Ces informations ont permis à la Section de recherches d’interpeller A. Ba. Ce dernier a reconnu les faits, avouant que les fausses demandes de remboursement lui ont étaient envoyés par un ami basé en Arabie Saoudite qui semblait détenir des informations privilégiées sur les procédures internes. Pour finir, A. Ba a regretté son acte, engageant à rembourser les montants en cause mais il a été déféré ainsi que M. Mbaye pour "association de malfaiteurs et escroquerie".