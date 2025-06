​Filière anacarde à Ziguinchor : la taxe à l’importation passe de 42 000 F CFA à 10 000 F CFA

À Ziguinchor, la taxe à l'importation sur la filière anacarde a baissé, passant de 42 000 F CFA à 10 000 F CFA. Cette mesure a été adoptée à l'occasion d'une réunion entre les acteurs de la filière, le gouverneur et les autorités douanières. Les opérateurs ont jugé ce compromis acceptable, même si la marge de négociation était limitée.



« Des discussions ont eu lieu avec le gouverneur de la région, certaines autorités le colonel de la douane de Ziguinchor et son équipe. Nous sommes convenus d'appliquer une taxe de 10 000 F CFA au lieu de 42 000 F CFA. Cette taxe sera appliquée aux noix provenant d'autres pays », a déclaré Boubacar Konta, président de l’interprofession cajou du Sénégal.



Poursuivant ses propos, il précise que : « Ces 10 000 F CFA ne figuraient pas dans nos calculs, mais à l’impossible nul n’est tenu. Je ne peux pas dire que les acteurs ont accepté. Et est-ce qu'ils ont le choix ? De 42 000, si on leur propose de payer 10 000 F CFA, ils sont contraints, parce qu’ils doivent libérer leur produit. Cette mesure a déjà créé beaucoup de problèmes aux acteurs. Des camions garés avec des noix de cajou risquent d’être dégradés. Les cajous entreposés dans les magasins vont voir leur qualité se détériorer. Il était donc question de trouver une solution », livre iRadio.