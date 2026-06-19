​France : la justice confirme en appel que le footballeur marocain Achraf Hakimi sera jugé pour viol

La Cour d'appel de Versailles a confirmé, vendredi 19 juin, le renvoi en procès pour viol de Achraf Hakimi, international marocain et joueur du PSG, selon les informations de RFI. Il est mis en cause depuis février 2023 par une jeune femme qui avait déclaré avoir été violée par le footballeur.



Le leader de l'équipe du Maroc, qui joue son deuxième match de Coupe du monde ce vendredi soir contre l'Écosse, a pour sa part toujours dénoncé une "fausse accusation".