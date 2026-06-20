Mondial 2026 : les Pays-Bas surclassent la Suède (5-1) et s'emparent de la tête du groupe F

Les Pays-Bas ont livré une démonstration offensive, ce samedi 20 juin, en infligeant 5-1 à la Suède. Les Néerlandais ont pu compter sur les doublés de Brobbey et Gakpo, tandis que Summerville a inscrit le cinquième but pour parachever cette large victoire.



Du côté suédois, Elanga a sauvé l'honneur en réduisant la marque, mais cela n'a pas suffi à éviter une lourde défaite pour une formation qui restait pourtant sur une belle victoire inaugurale contre la Tunisie.



Grâce à ce succès, les Oranje prennent les commandes du groupe F avec quatre points, devançant la Suède, deuxième avec trois unités. Le Japon (3e, 1 point) affrontera la Tunisie (4e, 0 point) ce dimanche à 4h00 GMT, dans un match capital pour les Aigles de Carthage, désormais dirigés par Hervé Renard, qui a succédé à Sabri Lamouchi.