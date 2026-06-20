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Mondial 2026 : l'Allemagne arrache la victoire (2-1) face à la Cote d'Ivoire grâce à un doublé d'Undav



Mondial 2026 : l'Allemagne arrache la victoire (2-1) face à la Cote d'Ivoire grâce à un doublé d'Undav
Deniz Undav a délivré l’Allemagne du piège tendu par la Côte d'Ivoire ce samedi 20 juin, lors de la deuxième journée du Groupe E. 

Malgré l’ouverture du score de Franck Kessié, la Mannschaft  a arraché sa qualification en 16es de finale dans le temps additionnel (2-1) grâce à un doublé d’Undav. 

Avec trois points, les hommes d’Émerse Faé peuvent toujours espérer se qualifier en seizièmes de finale avant d’affronter Curaçao le jeudi 25 juin à 20h00 GMT. 
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Moussa Ndongo

Samedi 20 Juin 2026 - 23:30


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