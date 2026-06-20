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Coupe du monde 2026 : la Turquie éliminée de la compétition



Coupe du monde 2026 : la Turquie éliminée de la compétition
La Turquie est éliminée de la Coupe du monde 2026 après sa défaite 0-1 contre le Paraguay pour la 2e journée du groupe D vendredi à Santa Clara aux États-Unis. 

Avec un bilan de 0 sur 6, les Turcs occupent la 4e place et ne peuvent plus revenir sur le Paraguay, 3e, et l'Australie, 2e, qui comptent tous les deux 3 points et ont l'avantage aux confrontations directes. Les États-Unis totalisent 6 points et sont assurés de terminer premiers du groupe. 
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Moussa Ndongo

Samedi 20 Juin 2026 - 15:40


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