​Incidents à l’UCAD : l'AJAS offre «une assistance juridique gratuite» aux étudiants arrêtés

A la suite des affrontements survenus le lundi 09 février 2026 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar entre les étudiants et les forces de l'ordre, l'Association des Jeunes Avocats du Sénégal (AJAS) «déplore fermement ces incidents regrettables» qui ont conduit à la mort «tragique» de l’étudiant Abdoulaye Ba.



Dans un communiqué rendu public ce mardi 2026, l’AJAS «exprime sa profonde consternation et sa vive préoccupation» face à ces «événements malheureux» qui ont également entrainé l'interpellation de dizaines d'étudiants. Sur ce, l’association annonce «se tenir pleinement à la disposition des étudiants interpellés afin de leur offrir une assistance juridique gratuite, dans le strict respect de leurs droits et des garanties prévues par la loi».



D’après la note, «cette initiative sera coordonnée par le Président de la Commission sociale, Maître Cheikh Ahmadou Bamba NDIAYE que l'AJAS mandate pour centraliser les informations et organiser la prise en charge».

