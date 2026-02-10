Mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ : le gouvernement annonce des enquêtes en cours

En marge de la conférence de presse du gouvernement, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a annoncé ce mardi l’ouverture d’une enquête à la suite des violences survenues lundi à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), qui ont coûté la vie à l’étudiant Abdoulaye Bâ, inscrit en deuxième année de Médecine.



Le ministre a dit comprendre l’émotion suscitée par ce drame. « Je comprends le choc, l’indignation et les nombreuses interrogations qui s’expriment. C’est tout à fait normal. Les citoyens n’ont pas toujours le même niveau d’information. Les critiques peuvent s’exprimer, certaines sont légitimes et peuvent se justifier », a-t-il déclaré.



Me Bamba Cissé a tenu à rassurer l’opinion publique en affirmant que les investigations ont déjà commencé. « Les enquêtes ont débuté et nous irons jusqu’au bout », a-t-il assuré, promettant que toute la lumière sera faite sur les circonstances du décès.



Le gouvernement a lancé un appel au calme et indiqué qu’il communiquera officiellement sur les résultats de l’enquête dès qu’ils seront disponibles.