PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Tensions dans les universités : le ministre Daouda Ngom dénonce des influences extérieures sur certains étudiants
Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Daouda Ngom, a pointé du doigt, ce mardi, l’influence d’acteurs extérieurs dans les tensions enregistrées récemment au sein des universités publiques sénégalaises.
 
S’exprimant lors de la conférence de presse du gouvernement, il a indiqué que « certains étudiants subissent des influences extérieures ». Selon le ministre, des opposants politiques exerceraient des pressions sur certains responsables d’amicales étudiantes. « Il y a des opposants qui influencent des dirigeants d’amicales », a-t-il affirmé, déplorant la présence de ces acteurs au sein des structures représentatives des étudiants.
 
Tout en regrettant cette situation, Pr Daouda Ngom a lancé un appel au calme et à la retenue à l’endroit des étudiants, les invitant à adopter une attitude responsable afin d’honorer la mémoire de l’étudiant Abdoulaye Ba.
Moussa Ndongo

Mardi 10 Février 2026 - 18:47


