Starlink : La révolution spatiale qui redessine la carte mondiale d'Internet avec 10 790 satellites lancées depuis 2019

En seulement cinq ans, Starlink est passé du statut de projet expérimental à celui de leader hégémonique des télécommunications spatiales. Avec plus de 10 000 satellites en orbite et une part de marché écrasante, la firme d'Elon Musk transforme l'accès numérique, des métropoles connectées aux zones les plus reculées du globe.



Selon les dernières données de Speedtest Intelligence d'Ookla, Starlink ne se contente pas de dominer le secteur, il l'étouffe. Au troisième trimestre 2025, l'entreprise représentait 97,1 % des tests de vitesse par satellite au niveau mondial. Ses concurrents historiques, Viasat et HughesNet, sont relégués à des rôles de figuration avec respectivement 1,7 % et 1,0 % de parts de marché. Cette domination s'explique par une croissance fulgurante de la base d'abonnés, qui a franchi le cap des 9,2 millions de clients grâce à l'activation de 35 nouveaux marchés au cours de l'année écoulée.



La rupture technologique de Starlink repose sur la proximité. Contrairement aux satellites géostationnaires (GEO) traditionnels stationnés à 35 800 km, les satellites Starlink orbitent entre 480 et 1 900 km. En termes de vitesse, les débits médians de téléchargement dépassent désormais les 100 mégabits par seconde (Mbps) sur la majorité des marchés mondiaux, atteignant des pics à près de 200 Mbps dans certains pays européens. Avec une latence tombante souvent sous les 40 millisecondes, Starlink permet des usages autrefois impossibles par satellite : visioconférence HD, jeux vidéo en ligne et trading haute fréquence.



L'année 2026 marque un nouveau tournant technique avec le déploiement massif des satellites Starlink V3. Lancés par la fusée géante Starship, ces nouveaux modèles offrent une capacité de liaison descendante 10 fois supérieure à la génération précédente. Starlink offre une connectivité permettant aux smartphones standards de se connecter directement au réseau satellite pour les SMS et les appels d'urgence, sans antenne parabolique. Au-delà de l'usage domestique, Starlink s'est imposé comme un outil de souveraineté et de secours.



En 2025, lors de pannes majeures de réseaux terrestres en Europe, la liaison laser entre les satellites a permis de maintenir la connectivité des services de secours. Aujourd'hui, Starlink connecte également 1 400 avions commerciaux et 150 000 navires, des pétroliers aux bateaux de pêche artisanale. Depuis 2019, SpaceX a lancé 10 790 satellites Starlink, ce qui lui a permis de conquérir 9,2 millions d'abonnés à l'internet par satellite. Actuellement, Starlink est disponible dans plus de 155 pays et marchés.