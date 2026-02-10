Affrontements à l’UCAD : Daouda Ngom affirme que les franchises universitaires n’ont pas été violées

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Daouda Ngom, est revenu sur les affrontements survenus le lundi 9 février au campus de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), opposant étudiants et forces de l’ordre.



S’exprimant lors de la conférence de presse du gouvernement tenue ce mardi 10 février 2026, le ministre a affirmé que les « franchises universitaires n’ont jamais été violées par l’État »



Pour étayer ses propos, il a cité l’article 2 de la loi n°94-79 relative aux franchises de liberté universitaire et rappelé que l’espace universitaire bénéficie d’un statut d’autonomie de police administrative. « L'espace universitaire comprend les facultés, les unités d'enseignement et de recherche, les instituts et établissements d'enseignement supérieur », a précisé le ministre.



Selon lui, le campus social n'est pas pris en compte dans les franchises universitaires. « Et beaucoup de nos compatriotes font cette erreur. Le campus social, c'est comme un quartier de Dakar, c'est comme un quartier de Dakar parce que dans beaucoup d'universités du Nord, si vous regardez bien, les campus sociaux se trouvent en dehors du campus universitaire », a-t-il expliqué.



Abordant la question des bourses, le ministre a assuré que celles-ci sont régulièrement versées le 5 de chaque mois. « À ce jour, l'État ne doit aucun arriéré des bourses aux étudiants », a-t-il déclaré, évoquant des incompréhensions liées aux réformes en cours, qui pourraient constituer le principal point d'achoppement.