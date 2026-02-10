Mali : Ibrahim Karagnara, un capitaine d’industrie élevé au rang de Chevalier de l’Ordre National

Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a élevé au rang de Chevalier de l’Ordre national, le Président-directeur général du Groupe Bama, Ibrahim Karagnara. Cette distinction vient couronner le parcours d'un homme dont le nom est désormais indissociable du développement des infrastructures et de l'engagement social au Mali. Si le Groupe Bama s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable, c’est en grande partie grâce à la rigueur de son dirigeant.



À travers ses filiales, notamment Royal BTP et Dental BTP, Ibrahim Karagnara a su démontrer la capacité des entreprises maliennes à porter des projets d’envergure internationale.



L’expertise du groupe s'illustre particulièrement au-delà des frontières nationales avec la construction des universités de Tamba et de Matam, prouvant que le savoir-faire « Made in Mali » s'exporte avec succès. Sur le plan national, son implication dans les grands chantiers de l’État a fini de convaincre les autorités de sa crédibilité et de son professionnalisme.



Au-delà des chiffres et des infrastructures, c’est la dimension humaine de l’opérateur économique qui a été mise en avant lors de cette décoration. Avec des milliers d'emplois créés, le Groupe Bama constitue un levier essentiel pour l’insertion professionnelle des jeunes maliens. Réputé pour son « sens élevé du social », Ibrahim Karagnara est décrit par ses proches comme un homme de terrain, proche des populations. Son soutien aux plus vulnérables, bien que souvent exercé dans la plus grande discrétion, témoigne d’une vision du business où le profit ne va jamais sans la solidarité.



Pour beaucoup d’observateurs, cette décoration de Chevalier de l’Ordre national n’est que la juste récompense d’un parcours exemplaire. Une reconnaissance largement méritée pour celui qui continue de bâtir, pierre après pierre, l’édifice du renouveau malien. Cette distinction intervient dans un contexte où le Mali mise sur ses champions nationaux pour assurer sa souveraineté économique.