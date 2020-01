​Inégalités dans le monde: 1 % des plus riches de la planète possède plus de deux fois la richesse de 90 % de la population mondiale

Oxfam a publié son rapport annuel sur les inégalités dans le monde. Ce, à la veille de la réunion annuelle du Forum économique mondial qui réunit à Davos, patron de multinationales, dirigeants politiques et personnalités de la société civile. Dans son rapport, l’ONG relève que 1% des plus riches de la planète possède plus de deux fois la richesse de 90% de la population mondiale. Elle souligne également que les 22 hommes les plus fortunés détiennent plus de richesses que l’ensemble de la population féminine d’Afrique.



Selon toujours le rapport, Bill Gates qui a pourtant dédié une partie de son patrimoine à des causes humanitaires, a vu sa fortune doubler depuis qu’il a quitté la direction de Microsoft. Une « absurdité » pour Pauline Leclerc, porte parole d’Oxfam France qui dénonce « un système économique défaillant et qui dysfonctionne ».



« Il n’est pas admissible qu’une extrême richesse qui se concentre entre les mains d’une poignée de milliardaires côtoie une pauvreté encore trop importante. Aujourd’hui près de la moitié de la populations mondiale vit avec moins de cinq euros (3250 Fcfa) par jour, le seuil de pauvreté tel que l'a défini la Banque mondiale », martèle Pauline Leclerc.