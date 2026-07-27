​Infrastructures énergétiques et compétences : Les principaux défis de l'IA en Afrique de l'Ouest

Alors que l'intelligence artificielle redéfinit l'économie mondiale, l'Afrique de l'Ouest s'impose comme un laboratoire d'innovation contrasté, combinant des poches de dynamisme technologique et des défis structurels profonds.



Selon le rapport du Fonds monétaire international (FMI) intitulé « Libérer le potentiel : l'intelligence artificielle en Afrique subsaharienne), des nations comme le Nigeria, le Ghana ou le Sénégal se distinguent par l'émergence de pôles d'activité numérique, tout en composant avec une réalité où « environ les quatre cinquièmes des emplois de la région affichent une exposition limitée à l'IA, en raison du poids de l'agriculture et du secteur informel ».



Sur le terrain, les applications pratiques de l'intelligence artificielle démontrent déjà un impact mesurable dans des secteurs clés tels que l'agriculture et la santé.



Au Sénégal et au Ghana, des outils innovants basés sur l'apprentissage automatique et les services mobiles permettent d'optimiser l'irrigation, de réduire la consommation d'eau et d'accroître les rendements.



Le document souligne ainsi que « l'utilisation d'outils d'assistance numérique et d'IA génère des hausses de rendements de 15 % à 30 % lorsqu'ils sont combinés à des intrants complémentaires », illustrant le potentiel de rattrapage d'une région où les rendements agricoles traditionnels restent bien en deçà de leur plein potentiel.



Cependant, cette dynamique de transition numérique se heurte à des obstacles infrastructurels majeurs, au premier rang desquels figure la crise énergétique. Le rapport du FMI rappelle que « l'Afrique subsaharienne concentre 85 % de la population mondiale sans accès à l'électricité, et les coupures de courant régulières affectent 78 % des entreprises de la région, infligeant des pertes moyennes de 8,4 % de leur chiffre d'affaires annuel ».



Au Nigeria, par exemple, le recours massif aux générateurs privés illustre la précarité des réseaux, constituant un frein direct pour l'hébergement de serveurs et le développement de centres de données énergivores.



Malgré ces barrières, les pays ouest-africains démontrent une capacité remarquable à contourner les infrastructures traditionnelles par le biais du saut technologique (leapfrogging), à l'image du succès fulgurant de l'argent mobile.



Pour transformer l'essai de l'intelligence artificielle, le FMI insiste sur la nécessité impérative de « combler les déficits d'infrastructures, d'élargir l'accès à une énergie fiable et d'investir massivement dans la formation des compétences techniques », ouvrant la voie à une croissance inclusive et durable pour l'ensemble des économies de la sous-région.