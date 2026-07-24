Extension du TER jusqu'à Thiès : un accord de 10 millions d'euros signé

L'extension du Train Express Régional (TER) jusqu'à Thiès franchit une étape décisive. Le gouvernement sénégalais, l’Agence française de développement (AFD) et l’Union européenne ont signé un mémorandum d’entente ce vendredi 24 juillet 2026. L’enveloppe de 10 millions d’euros servira à financer l'ensemble des études d’avant-projet. Ces analyses évalueront la faisabilité technique, économique, sociale et environnementale du nouveau tracé, selon les services du gouvernement.



Ce projet s'inscrit directement dans l'Agenda Sénégal 2050, porté par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Al Aminou Lo. Les autorités réaffirment ainsi leur volonté de moderniser le réseau ferroviaire national. En reliant Thiès à la capitale, cette nouvelle ligne vise à fluidifier les déplacements quotidiens des populations. Elle renforcera également les échanges économiques entre les principaux grands pôles du pays.