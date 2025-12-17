​Innovation africaine : Qualcomm accompagne dix startups et relance « Make in Africa » en 2026

Qualcomm Technologies Inc. a célébré, ce 17 décembre 2025 à Johannesburg, la clôture de la troisième édition de son programme de mentorat pour startups « Make in Africa », une initiative phare de la Qualcomm Africa Innovation Platform. La finale virtuelle a marqué l’aboutissement d’un accompagnement intensif de dix startups africaines sélectionnées pour la pertinence et l’impact de leurs solutions technologiques face à des défis locaux majeurs.



L’édition 2025 du programme a enregistré plus de 400 candidatures issues de 19 pays africains, confirmant la vitalité et la diversité de l’écosystème entrepreneurial du continent. À l’issue du processus de sélection, dix jeunes pousses originaires du Kenya, du Nigeria, de la Tunisie, du Bénin et du Sénégal ont bénéficié d’un mentorat sans prise de participation, combinant accompagnement stratégique, expertise technique, conseils en ingénierie et appui à la protection de la propriété intellectuelle. La formation en ligne gratuite L2Pro Africa de Qualcomm a également été mise à leur disposition.



Ces startups opèrent dans des secteurs jugés critiques pour le développement du continent, notamment la santé, l’agriculture durable, la résilience climatique, la mobilité et les technologies propres. Elles exploitent des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle, la connectivité 4G et 5G, l’Internet des objets, la robotique et le calcul embarqué pour proposer des solutions adaptées aux réalités africaines.



« La cohorte de cette année a fait preuve d’une ingéniosité remarquable, transformant des défis complexes en solutions technologiques évolutives ayant un impact social et économique réel », a déclaré Elizabeth Migwalla, vice-présidente des affaires gouvernementales internationales de Qualcomm Incorporated. De son côté, John Omo, secrétaire général de l’Union africaine des télécommunications, a salué un programme qui « place l’ingéniosité africaine au cœur de la résolution des problèmes africains », tout en appelant les gouvernements, les universités, les investisseurs et l’industrie à soutenir davantage ce type d’initiatives.



Le Fonds d’impact social Wireless Reach 2025 a été attribué à Farmer Lifeline, une startup kenyane spécialisée dans la détection précoce des maladies et parasites agricoles grâce à des dispositifs solaires connectés. Sa technologie permet aux agriculteurs de recevoir des alertes directement sur leur téléphone, afin de protéger leurs cultures, d’augmenter leurs rendements et de renforcer la sécurité alimentaire. « Leur approche visionnaire et leur engagement en faveur de la résilience agricole les positionnent comme des leaders dans leur domaine », a souligné Erica Ciaraldi, vice-présidente de l’initiative Qualcomm® Wireless Reach™.



En reconnaissance des performances de l’ensemble des finalistes, Qualcomm a annoncé l’octroi d’une allocation de 5 000 dollars à chacune des startups, destinée à accélérer leur croissance, soutenir leur développement stratégique et sécuriser leurs innovations. Dans la continuité de cette dynamique, Qualcomm a également ouvert les candidatures pour l’édition 2026 du programme « Make in Africa », qui mettra l’accent sur le prototypage rapide, l’intégration IA/ML et la collaboration open source.