Emploi et Entrepreneuriat : Dakar lance la première édition du Salon Job Dating pour booster l’insertion des jeunes

La capitale sénégalaise a accueilli , ce mercredi au Grand Théâtre National, de la première édition du Salon Dakar Job Dating (DJD). Entre rencontres directes avec les recruteurs et sessions d'orientation, l'événement s'impose déjà comme le nouveau carrefour incontournable pour l'insertion professionnelle des jeunes.



​Le salon Dakar Job Dating (DJD), initié par le cabinet Human Capital Performances (HCP) en partenariat avec l’ANPEJ, a officiellement ouvert ses portes ce mercredi. Ce rendez-vous de deux jours ambitionne de briser les barrières entre les talents locaux et le monde de l'entreprise, tout en stimulant l'esprit entrepreneurial. Dans un contexte marqué par une inadéquation persistante entre les profils formés et les besoins du marché, le DJD se veut une réponse concrète.



Pour Sina Amadou Gaye, représentante de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), ce salon arrive à point nommé. ​« Ce salon est initié dans un contexte particulier, marqué par la crise de l’emploi. Celle-ci se caractérise surtout par une contraction de l’offre, une inadéquation entre la formation et le profil des postes, et enfin, un manque d’accompagnement des jeunes dans leur recherche », a-t-elle analysé lors de son allocution.



150 000 jeunes déjà inscrits

L’agence n’a pas fait les choses à moitié. Un dispositif spécial a été déployé pour intégrer les jeunes dans le Système d’Information sur le Marché de l’Emploi (SIM). L'objectif est clair : transformer une simple visite au salon en un véritable parcours d'insertion. Plus de 5 000 visiteurs attendus, 150 000 jeunes déjà inscrits. Chaque jeune enrôlé bénéficiera d'un « projet personnel personnalisé ».



« Notre objectif ne s’arrête pas à l’inscription », insiste Mme Gaye. Que ce soit vers le salariat ou vers l'entrepreneuriat, l'ANPEJ promet un suivi rigoureux pour chaque candidat.



​Au-delà des stands de recrutement, le DJD propose une immersion complète grâce à des panels et des masterclass animés par des experts. Pour les organisateurs, il s'agit de célébrer la jeunesse sénégalaise, qu'elle soit fraîchement diplômée ou en quête d'une nouvelle orientation.



