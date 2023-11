​JOJ Dakar 2026: l’AFD débloque encore 15 millions d’euros pour le Sénégal

Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Doudou Ka et l’Agence française de développement (AFD) ont signé, lundi, un accord pour le financement additionnel du projet de réhabilitation et d’aménagement d’équipements sportifs en vue des jeux olympiques de la jeunesse 2026 de Dakar.



Ce financement complémentaire de 15 millions d’euros vient compléter celui de 45 millions d'euros dont la convention a été signée le 4 novembre 2022 portant ainsi l'engagement total de l'AFD sur ce concours à 60 millions d'euros. Il s'agit du premier prêt destiné à un projet sportif accordé par l'AFD et constitue près de la moitié de son engagement de 130 millions d'euros sur ce secteur à travers le monde. Cet appui vient se rajouter aux autres efforts déployés par l'équipe France qui réaffirme ainsi son soutien en faveur du premier événement olympique organisé sur le continent africain.



Le projet permettra de réduire les inégalités en termes d'accès aux infrastructures sportives dans le Grand Dakar et d'accroitre la pratique du sport à travers la création et la rénovation d'équipements publics sportifs. En perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, le stade Iba Mar Diop et le Complexe du Tour de l'œuf qui abrite la piscine olympique de Dakar feront ainsi l'objet d'une rénovation complète.



Au-delà de la réussite de l'évènement olympique de Dakar 2026, la finalité du projet est d'améliorer sensiblement l'offre d'équipements publics sportifs ainsi, d'autres sites sportifs. Outre le développement d'infrastructures sportives, le projet entend définir une stratégie pérenne de gestion et d'entretien pour garantir la durabilité des équipements sportifs. Un plan d'actions permettant d'accroitre la pratique sportive féminine et des personnes à mobilité réduite sera mis en œuvre, avec une prise en compte de leurs besoins notamment lors de la conception et de la rénovation des équipements sportifs.