​Judo – Open de Yaoundé : 4 « Lions » pour faire mieux qu’en 2020

À 24 heures de ce grand rendez-vous international annuel du judo, la délégation sénégalaise est déjà sur place. Les 4 « Lions » engagés dans cette compétition sont Moussa Diop (-60kg), Gorgui Sarr (-73kg), Saliou Ndiaye (-81kg) et la seule dame du groupe, Ndèye Oumy Kamara (-57 kg). Accompagnés par l’entraîneur national Abdou Karim Seck, ils auront la lourde tâche de faire au moins comme en 2020, où le Sénégal s’était classé deuxième avec une moisson de 4 médailles, dont 2 en or, remportée par Mbagnick Ndiaye et Abderrahmane Diao.



Ces deux tireurs étant absents, Saliou Ndiaye de l’AS Douane se présente comme porte-drapeau après sa médaille de bronze aux derniers championnats d’Afrique de judo de Dakar.



Selon « Stades », l’édition 2021 intervient après une longue pause depuis la fin des championnats d’Afrique, due à la Covid19 et aux préparatifs des Jeux olympiques. Seule la Coupe de l’ambassadeur du japon a été organisée comme compétition entre-temps.



93 judokas vont combattre à Yaoundé ce week-end, 63 hommes et 30 dames. Ils proviennent de 12 pays : Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Cote d’Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Guinée Conakry, Irlande, Niger, Sénégal et Afrique du Sud.