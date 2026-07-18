​Justice : Didier Badji officiellement déclaré décédé près de quatre ans après sa disparition

Près de quatre ans après la disparition de l'adjudant-chef Didier Badji dans des circonstances restées inexpliquées, la justice a officiellement constaté son décès. Selon L'Observateur dans son édition de ce samedi, la 2e chambre collégiale du statut personnel l'a déclaré décédé pour cause de disparition et a ordonné la transcription de cette décision par l'officier de l'état civil du centre principal de Dakar.



Cette décision judiciaire marque un tournant dans un dossier qui a profondément marqué l'opinion publique. Elle intervient alors que les circonstances de la disparition de Didier Badji n'ont toujours pas été élucidées.



L'adjudant-chef Didier Badji et le sergent Fulbert Sambou avaient disparu le 18 novembre 2022. Cinq jours plus tard, le corps de Fulbert Sambou avait été retrouvé au large du Cap Manuel. En revanche, Didier Badji n'a jamais été retrouvé malgré les recherches menées, laissant planer de nombreuses interrogations sur les circonstances de sa disparition.



La décision de la justice permet désormais d'établir officiellement le décès de l'adjudant-chef sur le plan administratif, sans pour autant apporter de réponses aux nombreuses zones d'ombre qui entourent cette affaire.