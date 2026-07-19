Football: la FFF salue «un quart de siècle d'un engagement exceptionnel» de Didier Deschamps après son dernier match

A Miami (Etats-Unis), ce samedi 18 juillet, Didier Deschamps a joué son tout dernier match à la tête des Bleus contre l'Angleterre en Coupe du monde (4-6), lors de la rencontre pour la troisième place. Dans un communiqué publié dans la foulée, la Fédération française de football (FFF) a rendu hommage à son sélectionneur, saluant «un quart de siècle d'un engagement exceptionnel», allusion faite aussi à son passé de joueur.



«Au-delà des 185 matches disputés, des 120 victoires, Didier Deschamps a su transmettre une culture de la performance et de la responsabilité qui restera une référence pour les générations futures, a poursuivi la Fédération. Il a accompagné l'éclosion de nombreux internationaux, fédéré plusieurs groupes autour de valeurs fortes et contribué à renforcer le lien unique entre les Français et leur équipe nationale», a écrit la FFF.



Champion du monde 1998 en tant que capitaine puis en 2018 comme sélectionneur, Deschamps a «incarné l'exigence, la rigueur, le sens du collectif et l'amour du maillot bleu», selon la Fédération de football.



Après 14 ans de service comme entraineur, Didier Deschamps sera remplacé à la fin du mois de juillet par Zinedine Zidane, une autre légendde du football français et mondial.