Mali: au moins 50 militaires tués dans une attaque des indépendantistes et des jihadistes dans le Nord

Un convoi de l'armée nationale et ses alliés mercenaires russes sont tombés dans une embuscade, samedi 18 juillet, dans le nord du Mali. Cette attaque, perpétrée par les indépendantistes du Front de libération de l'Azawad (FLA) et les jihadistes affiliés à al-Qaïda, est l'une des plus meurtrières subies par l'armée ces dernières années : plusieurs véhicules du convoi ont été visés et au moins 50 militaires ont péri, selon un bilan communiqué dimanche 19 juillet.

RFI

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