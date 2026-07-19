Metéo : L'Anacim annonce des pluies nocturnes dans plusieurs régions du Sénégal

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) prévoit l'arrivée d'un système pluvieux dans plusieurs régions du Sénégal au cours de la nuit, entre ce samedi et dimanche.



Selon l'Agence, ce système est actuellement en approche et devrait concerner principalement les régions de Tambacounda, Matam, Kaffrine et Kédougou, avec un risque d'extension vers Kaolack, Nioro, Fatick, Diourbel, le sud de Linguère et Kolda.



L'Anacim précise le calendrier prévisionnel suivant :



À partir de 00 h : les premières pluies sont attendues dans la région de Tambacounda.



Entre 2 h et 3 h du matin : le système devrait atteindre Kaffrine, le sud de Linguère et les localités environnantes.



Entre 4 h et 6 h du matin : les précipitations sont attendues à Diourbel, Kaolack, Fatick, Nioro et Kolda.



L'Anacim souligne toutefois que ce système pluvieux devrait perdre progressivement en intensité à mesure de son déplacement vers les régions côtières.